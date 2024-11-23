Üye Girişi
Haberler

Bisikletli Hırsız Yaşlı Adamın Çuvallarını Çaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı bir vatandaş, elektrik faturasını ödemek için iş yeri önüne bıraktığı boş çuvallarının bisikletli bir kişi tarafından çalındığı anı güvenlik kameraları kaydetti.

Bisikletli çuval hırsızlığı kamerada

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı bir vatandaşın elektrik faturasını ödemek için gittiği iş yeri önüne bıraktığı boş çuvallar, bisikletli bir şahıs tarafından saniyeler içerisinde çalındı.

Olay, Çamurlu Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir vatandaş, cadde üzerinde bulunan elektrik faturası ödeme merkezine girdiği sırada elinde bulunan bağlı çuvalları iş yerinin önüne koydu. Bu sırada saniyeler sonrası kaldırım üzerinde bisikletiyle hareket halinde olan başka biri, iş yeri önündeki bağlı çuvalları gördü. İş yeri önüne yavaşça yaklaşarak çuvalları inceleyen şahıs, hızlıca alarak bisikletine binmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı adamın elektrik faturası için iş yerine girdiği görüntülerde, şahsın hızlıca bisikletiyle gelerek çuvalı incelemesinin ardından alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Elektrik faturasını yatırmak isteyen yaşlı adamın araştırması üzerine çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle hırsızlık olayının yaşandığı öğrenildi.

Bisikletli Hırsız Yaşlı Adamın Çuvallarını Çaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.