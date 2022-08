- Bisikleti ile taksici gibi mesai yapıyor

Eskişehirli Yılmaz bisikletini durağa yanaştırıp taksicilerle çay içiyor

Durak başkanı Mesut Evcim:

"Bisiklet ile günde 40 kilometre yol yapıyor"

"Taksilere karşı bir merakı var"

Taksi şoförü Tahsin Köken:

"Biz ona abilik yaparız, o da bizde kardeşlik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Yılmaz Yaşar, her gün şehir merkezinde bulunan taksi durağına giderek şoför abileriyle vakit geçiriyor. Yaşar, gözünden kıskandığı ve araba gibi kullandığı bisikletini itina ile bezle silip, durağa geri geri yanaştırıyor.

Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Yaşar, her gün bisikleti ile 40 kilometre yol kat ediyor. Küçük yaşlarda geçirdiği ağır hastalıktan sonra konuşma yetisini kaybettiği öğrenilen Yaşar, şehir merkezinde bulunan Santral sokaktaki taksici esnafı ile olan ilişkisi görenlerin içini ısıtıyor. Bir işi olmamasına rağmen her gün evinden yaklaşık 10 kilometrelik uzaklıktaki durağa gelen Yaşar, burada taksici ağabeyleri ile vakit geçiriyor. Taksicilerin ve diğer esnafında benimsediği Yaşar, duraktaki şoförlerle birlikte yemek yiyip çay içerken, bazen de onlardan bez isteyip bisikletini temizliyor. Bisikletini bir araba gibi kullanan Yaşar, durağa geldiğinde, tıpkı bir araç şoförü gibi geri geri yanaşırken taksiciler ona yardımcı oluyor. Durağın adeta neşesi olan Yılmaz'ı bölge esnafı çok seviyor.

"Yemeğimizi birlikte yeriz, çayımız birlikte içeriz"

Yılmaz ile yakından ilgilenen taksi şoförlerinden birisi olan Tahsin Köken, 4 aydır aralıksız onun durağa geldiğinden bahsetti. Yılmaz hakkında bilgi veren Köken, "Yılmaz kardeşimiz 4 aydır buraya gelir, abi kardeş gibi olduk. Yemeğimizi birlikte yeriz, çayımız birlikte içeriz, biz ona abilik yaparız, o da bizde kardeşlik yapar, iyi bir insandır. Kendisinin rahatsızlığı var. Çocukluktan gelen bir hastalık sanırım, tam geçmişini bilmiyoruz. Trene, tramvaya, bisiklet, motora karşı bir zaafı var, o da kendini öyle ifade ediyor" diye konuştu.

"Bizim bezlerimizle bisikletini temizliyor"

Durak başkanı olan Mesut Evcim ise, Yılmaz'ın esnaf tarafından sevildiğinin altını çizdi. Yılmaz ile birlikte gün içinde keyifli vakit geçirdiklerine değinen Evcim, "Yılmaz kardeşimiz 24 yaşında. Eskişehir esnafı ve taksici esnafı tarafından sevilen bir kardeşimiz. Taksicilere ve taksilere karşı bir merakı var. Yılmaz kardeşim, bu bisiklet ile günde 40 kilometre yol yapıyor. Sadece yatmak için evine gidiyor. Bizler tarafından seviliyor, bizimle birlikte yemek yiyip, çay içiyor. Her an bizle birlikte, yardım ediyor bize, arabalarımızı siliyor. Yani gününü burada geçiriyor. Bizim bezlerimizle bisikletini temizliyor. Herkesin yardımına koşan, kartlarımız ile bisikletini süsleyen, gözetip kolladığımız bir kardeşimiz. Biz onu çok seviyoruz, o da bizi çok seviyor" ifadelerine yer verdi.