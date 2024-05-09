Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Gazze Dayanışma Çadırı'nı Ziyaret Etti

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri tarafından DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi yanında başlatılan 'Gazze Dayanışma Çadırı'nı ziyaret etti.

Vakfın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öğrencilerle sohbet edip baklava ikramında bulunun Özdemir, İsrail'in ortaya koymuş olduğu katliamların soykırım boyutuna ulaştığına dikkat çekti.

Başkan Özdemir, "Geçmiş dönemde Hitler'in soykırımına sessiz kalan devletler, bugün İsrail'e karşı da herhangi bir tepki ortaya koymuyor. Bizler akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle birlikte özgürlüğün gerçekleştiği ana kadar nöbetimize devam edeceğiz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu tepkinin yanındayız. İslam dünyasının da aynı tepkiyle devam etmesini, dünyadaki bütün Müslümanların bir araya gelerek Filistin davasını sahiplenmesini ümit ediyoruz. Kütahya olarak bu soykırımı bütün dünyaya aktarmaya, soykırıma karşı bir arada olmaya, zalimin yanında olmadığımızı, mazlumun tarafında olduğumuzu dünyaya haykırmak için direnişimize devam edeceğiz" diye konuştu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve öğrenciler, Özdemir ve yönetim kurulu üyelerine duyarlıkları sebebiyle teşekkür ettiler. - KÜTAHYA