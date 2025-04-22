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Birecik'te Kavga Sonrası Barış Sağlandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hayvan pazarında yaşanan ve 5 kişinin yaralandığı kavga, kanaat önderlerinin müdahalesi ile sona erdi. Tarafların bir araya gelmesiyle okunan dualar eşliğinde barış sağlandı.

Birecik'te 5 kişinin yaralandığı kavgada barış sağlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geçen gün hayvan pazarında yaşanan ve 5 kişinin yaralandığı kavga, kanaat önderlerinin araya girmesi sonucu barışla sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki hayvan pazarında yaşandı. İddiaya göre, Ateş ve Karataş aileleri arasında yaşanan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken aileler arasındaki husumet ise Mezra bölgesinde yaşayan Bozkurt aşiretinin önde gelenlerinin araya girmesi sonucu barışla sonuçlandırıldı. Her iki tarafla görüşme sağlayan aşiretinin önde gelenleri, husumeti sonlandırdı. Birecik'teki bir mekanda bir araya gelen taraflar, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından tekbirler eşliğinde barıştı.

Barış programında konuşan kanaat önderleri, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - Yerel
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