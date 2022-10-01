Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor... Binlerce arıyı koruyucu kullanmadan vücudunda taşıyor Yerel Haberler Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor... Binlerce arıyı koruyucu kullanmadan vücudunda taşıyor BATMAN - Batman'da yıllardır arıcılık yapan Mehmet Hadi Yıldırım, kovandan çıkan binlerce arıyı koruyucu kullanmadan elleri ve vücuduyla taşıyarak kovanlarına geri götürüyor. Batman'ın Sason ilçesi İncesu köyünde yaşayan ve geçimini arıcılık yaparak sağlayan Mehmet Hadi Yıldırım, koruyucu kıyafetleri olmadan yarı çıplak halde arı kovanlarının arasında korkusuzca dolaşıyor, kovandan ayrılan arıları elleriyle ve vücudunun çeşitli yerlerinde oturmalarını sağlayarak kovanlarına geri taşıyor. Binlerce arıyı çıplak vücudunda taşıyan arıcıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş Batman Yerel Güncel Haberler

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