Bir yastıkta 45 yıl

Bir yastıkta 45 yıl
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, Malatya'da yaşayan gurbetçi Abdullah ve Hatice Özçakıçı çiftinin 45 yıllık evliliği, genç kuşaklara ilham veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, Malatya'da yaşayan gurbetçi Abdullah ve Hatice Özçakıçı çiftinin 45 yıllık evliliği, genç kuşaklara ilham veriyor. Almanya'da yaşayan çift, memleketleri Malatya'da evliliklerinin yıl dönümünü kutlarken, sabır, sevgi ve saygıyla ördükleri hayat yolculuklarını anlattı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğup büyüyen Özçakıçı çifti, genç yaşta görücü usulüyle evlenerek Almanya'da yeni bir hayat kurdu. Hatice Özçakıçı, evlenirken eşinin yanına Almanya'ya gittiğini belirterek, "Anne babamın tavsiyesiyle evlendim. Çok küçüktüm ama zamanla birbirimize alıştık. 45 yıldır evliyiz. Dört çocuğumuz, altı torunumuz var. Evlilikte mutluluğun sırrı sabır, saygı ve anlayış. Gençlere tavsiyem, evliliği hemen bitirmesinler" dedi.

Almanya'da bir lokanta işleten ve Türk kültürünü yaşatmaya özen gösteren Hatice Özçakıçı, "Almanya o kadar güzel bir ülke değil. Türkiye'nin kıymetini bilelim. Kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak için çaba gösteriyoruz. Sevgi zamanla azalabilir ama saygı devam ederse evlilik ayakta kalır" diye konuştu.

"Aile kurmak çok kıymetli"

Abdullah Özçakıçı ise ilk kez 1968 yılında babasının yanına Almanya'ya gittiğini belirtti. Hatice Hanım'la tanışma sürecini anlatan Özçakıçı, "Dedem ve kayınpederim birbirlerini tanıyordu. Hatice'yle dört gün içinde nişanlanıp evlendik. Evlendikten sonra Almanya'ya döndük. Okulumu orada tamamladım, çocuklarımız oldu. Lokantacılık yapıyorum. Türk yemekleriyle kültürümüzü yaşatıyoruz. Aile kurmak çok kıymetli. Gençlerin sabırlı olması, büyüklerinden destek alması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Aile Yılı uygulaması için teşekkür eden çift, güçlü aile yapısının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Gelenekler ve aile bağları vurgusu

45 yıllık evliliklerini karşılıklı anlayışla sürdürdüklerini belirten Özçakıçı çifti, genç nesillere aile bağlarını güçlendirme ve geleneklerine sahip çıkma çağrısında bulundu.

"Evlilik kolay değil, iniş çıkışları var. Ama sevgi ve saygı varsa her şey mümkün" sözleriyle seslenen çift, Aile Yılı'nın gençler için önemli bir farkındalık fırsatı olduğuna dikkat çekti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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