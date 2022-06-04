Bir kişinin öldüğü koyun otlatma kavgasında baba oğul tutuklandı - Haberler

Bir kişinin öldüğü koyun otlatma kavgasında baba oğul tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta çoban iki aile arasında koyun otlatma anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve bir kişinin öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Uşak'ta Ulubey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; koyun otlatma meselesinde husumetli olan iki çoban aile arasında tekrardan tartışma çıktı. Başlayan sözlü atışmalar bir anda yerini kavgaya bıraktı. Kısa sürede büyüyen ve silahların çekildiği kavgada, Aydın Dişçi silahla vurulurken, babası Hasan Dişçi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Aydın Dişçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Dişçi, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Silahlı kavgada hayatını kaybeden Aydın Dişçi'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin Haluk Gürbüz, oğlu Osman Gürbüz ve beraber yaşadığı eski eşi R.T. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haluk Gürbüz ve Osman Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.T. ise serbest bırakıldı.