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Bir Adım Umut Derneği'nden Kılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Bir Adım Umut Derneği'nden Kılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti
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Bir Adım Umut Derneği Başkanı Songül Denktaş ve yöneticileri, MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal dayanışma ele alındı.

Bir Adım Umut Derneği Başkanı Songül Denktaş ve beraberindeki dernek yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Gaziantep'te yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmadaki rolü ve ortak fayda oluşturabilecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Bir Adım Umut Derneği Başkanı Songül Denktaş, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, ihtiyaç sahibi ailelere, kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı bireylere yönelik sosyal destek faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Dernek olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Denktaş, "Bir Adım Umut Derneği olarak, hayırsever vatandaşlarımız ile destek bekleyen kesimler arasında gönül köprüleri kurmaya gayret ediyoruz. Gıda, giyim ve eğitim desteklerinin yanı sıra sosyal farkındalık oluşturan çeşitli projeler de yürütüyoruz. Toplumun her kesimine ulaşmayı, dayanışma kültürünü güçlendirmeyi ve sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı gönüllülük esasıyla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise nazik ziyaretlerinden dolayı Songül Denktaş ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşlarının toplumun önemli dinamiklerinden biri olduğunu söyledi. Toplum yararına gerçekleştirilen her çalışmanın büyük değer taşıdığını ifade eden Kılıç, "Vatandaşlarımızın hayatına dokunan, dayanışmayı ve paylaşma kültürünü güçlendiren bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Toplumsal dayanışmaya katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarımızı önemsiyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Bir Adım Umut Derneği heyeti, MHP Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinin ardından MHP Gaziantep İl Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Mezine Sırakaya'yı da ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı bireylere yönelik sosyal projeler ile toplumsal dayanışmayı güçlendirecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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