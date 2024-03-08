Bingöllü Kadınlar İçin İstihdam Fırsatları Konuşuldu

Kadınların huzur ve güven içinde sosyal ve iktisadi hayata katılımlarını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bingöllü kadınlarımızı çalışma alanlarında daha fazla görmek istiyoruz. Özellikle istihdam konusuna ağırlık vermemiz gerekiyor" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ' Bingöl'ün Başarılı Kadınları' konferansı düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Koray Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, kurum müdürleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açış ve selamlama konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, "Kadınlar toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağıdır. Kadın, Annelik rolüyle bu dinamizme, yeni nesillere şekil verendir" şeklinde konuştu.

Daha sonra günün anlam ve önemine binaen konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta şunları söyledi, "Kadınlarımızın huzur ve güven içinde sosyal ve iktisadi hayata katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bingöllü kadınlarımızı çalışma alanlarında daha fazla görmek istiyoruz. Özellikle istihdam konusuna ağırlık vermemiz gerekiyor. Gururla ifade etmek isterim ki istihdam konusunda çevre illerden daha iyi durumdayız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program, Bingöl'ün Başarılı Kadınları TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç, Kadın Kooperatif Başkanları Kadriye Varan Tümen ve Ayşe Eyüpkoca ile İl Müftü Yardımcısı Hanife Miran'ın konuşmalarıyla devam etti. Konferans, Vali Usta'nın plaket takdiminin ardından sona erdi. - BİNGÖL