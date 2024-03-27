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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, muhtemel bir Bingöl depreminden önce kurulması planlanan konteyner kent alanlarında incelemelerde bulundu

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, muhtemel bir Bingöl depreminden önce kurulması planlanan konteyner kent alanlarında incelemelerde bulundu, ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, muhtemel bir Bingöl depreminden önce kurulması planlanan konteyner kent alanlarında incelemelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Bingöl'ümüz depremlerden çok çekti. Öte yandan Bingöl depremleri; yaşattığı acılar yanında yapı stoğumuzu yüzde 75 oranında yenileme imkanı tanıdı. Buna rağmen depreme hazırlıklı olmak en büyük önceliğimiz. Bu çerçevede, muhtemel depremlerde; Şeyh Ahmet Mevkii, Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü, Sancak yolu Hayvan Hastanesi yanı, Şaban Yolu Üzeri Şehitlik yanında kurmayı planladığımız Konteyner Kent Alanlarını yerinde gördüm. Bayram sonrasında yapacağım bir Basın toplantısında ise Bingöl'de son yaşanan 6 Şubat 2023 depremine ilişkin yapılanlar ile genel anlamdaki hazırlıklarımızı kamuoyuyla da paylaşacağım" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Hamdi Usta Bingöl Sivil Toplum Yerel Yaşam Haberler

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