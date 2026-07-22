Vali Çelik: 'Ruhsatsız ve ruhsata aykırı hiçbir yapıya müsaade etmemeliyiz'

Bingöl'ün deprem açısından yüksek risk taşıyan illerden biri olduğunu belirten Bingöl Valisi Cahit Çelik, "Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve zemin etüdü yapılmadan hiçbir yapıya Bingöl'de müsaade etmememiz lazım" dedi.

2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı, Bingöl Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2022-2026 İRAP kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönemi kapsayacak afet risk azaltma planına ilişkin yol haritası ele alındı.

Afet yönetiminde en önemli aşamanın afet öncesinde risklerin azaltılması olduğunu aktaran Vali Cahit Çelik, bugüne kadar 2022-2026 İRAP kapsamında belirlenen hedeflerin yaklaşık yüzde 76'sının hayata geçirildiğini, kalan çalışmaların ise yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bingöl'ün Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Varto Fay Zonu'nun etkisi altında bulunduğunu dile getiren Çelik, "Yedisu segmentiyle ilgili son 250 yıl içerisinde bir kırılmanın olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle ilimizi depremlere karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız. Öncelikle tedbirlerimizi alacağız, yapılarımızı depreme dayanıklı hale getireceğiz, ondan sonra tevekkül edeceğiz. Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve zemin etüdü yapılmadan hiçbir yapıya Bingöl'de müsaade etmememiz lazım" dedi.

Toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atilla Uzun'un sunumu ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı