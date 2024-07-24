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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kiğı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kiğı ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaçları için dilekçe gezdirmeyi bıraktıklarını ve sorunları hızlıca çözmek için yerinde ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Ahmet Hamdi Usta, "Artık ihtiyaçları için muhtarlarımızı ellerinde dilekçe Bingöl'de daire daire gezdirmiyoruz. Onları yerinde ziyaret edip sorunları hızlıca çözme gayretindeyiz" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kiğı ilçesini ziyaret etti. Kaymakam Muhammet İkis'ten ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Usta, daha sonra muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Muhtarların taleplerini dinleyen Usta, "Kiğı ilçe programımızda beraberimde Kiğı kaymakamımız, il genel meclis başkanımız, jandarma komutanımız, emniyet, sağlık, milli eğitim, tarım, AFAD müdürlerimiz, özel idare genel sekreterimiz ve il genel meclis üyelerimiz olmak üzere muhtarlarımızla bir aradaydık. Onları öncelikle muhtarlık seçimleri için tebrik ettim ve tek tek onlarla tanıştık. Talep ve beklentilerini aldık. İsteklerini dinledik. Onları bilgilendirdik. Artık ihtiyaçları için muhtarlarımızı ellerinde dilekçe Bingöl'de daire daire gezdirmiyoruz. Onları yerinde ziyaret edip sorunları hızlıca çözme gayretindeyiz. Onlar bizim alandaki en önemli çözüm ortağımız. Üstlendikleri iş çok zor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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