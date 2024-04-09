Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Ramazan ayında hane ziyaretlerine devam ediyor

Ramazan ayında hane ziyaretleri gerçekleştiren Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, "Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ramazan ayında hane ziyaretleri gerçekleştiren Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, vatandaşların taleplerini evlerinde dinliyor. Son olarak ilçede ikamet eden Rukiye teyzeye misafir olan Başar, hem sohbet etti hem de talepleri dinledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rukiye teyze, "Allah devletimize zeval vermesin" diye dua etti. Benzer ziyaretlerin devam edeceğini ve sürekli olarak hanelere gidip talepleri dinleyeceğini belirten Kaymakam Başar ise, "Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL