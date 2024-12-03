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Şehit Er Hüseyin Çelik'in Annesi Yeter Çelik Hayatını Kaybetti

Şehit Er Hüseyin Çelik'in Annesi Yeter Çelik Hayatını Kaybetti
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24 Mayıs 1993'te PKK tarafından şehit edilen Denizlili er Hüseyin Çelik'in annesi Yeter Çelik, hayatını kaybetti. 28 yıl önce Bingöl - Elazığ karayolunda bir saldırıda şehit düşen Hüseyin Çelik'in annesi için yarın saat 15.00'te Asri Mezarlıkta cenaze namazı kılınacak. Yeter Çelik, evladının hatırası ile anılacak.

Bingöl'de 24 Mayıs 1993 yılında sivil ve silahsız bir şekilde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen Denizlili er Hüseyin Çelik'in annesi hayatını kaybetti.

Bingöl'de 28 yıl önce 24 Mayıs 1993 tarihinde Bingöl - Elazığ karayolunda usta birliklerine teslim olmaya giden sivil ve silahsız askerleri taşıyan konvoya yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit edilen 33 silahsız erden birisi olan Denizlili er Hüseyin Çelik'in annesi Yeter Çelik vefat etti. Şehit annesi Yeter Çelik'in cenazesinin yarın saat 15.00'de Asri Mezarlıkta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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