Bingöl haber: Genç Kaymakamı Kaptanoğlu, Güzeldere köyü sakinleriyle bir araya geldi Yerel Haberler Bingöl haberi... Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Güzeldere köyü sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Güzeldere köyü sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, ağustos ayı halk toplantısını Güzeldere köyünde gerçekleştirdi. Köydeki vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaptanoğlu, ilgili kurumların talepleri takip edeceğini bildirdi. Kaymakam Kaptanoğlu, "Ağustos ayı halk toplantısını icra etmek üzere İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve tüm daire amirlerimizle birlikte gittiğimiz Güzeldere Köyümüzde hemşehrilerimizle bir araya geldik" dedi. Kaptanoğlu'na İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Balcı, Fehmi Yılmaz, Abdullah Aldal, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Kaptanoğlu, ziyaretlerine periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Güzeldere Hisarcık Bingöl Yerel Haberler

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