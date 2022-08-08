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Bingöl haber! Bingöl'de vatandaşlara aşure ikram edildi

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Bingöl haber! Bingöl'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Bingöl haberler... Bingöl Belediyesi, Muharrem Ayı dolasıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bingöl Belediyesi, Muharrem Ayı dolasıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bingöl Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla kent merkezinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Merkez Genç caddesi saat kulesinde önünde gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Müftüsü Mustafa Topal, belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Edilen duanın ardından vatandaşlara, belediye tarafından hazırlanan aşure ikram edildi.

Muharrem Ayı'nın önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Fatih Kaya, "Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde birlik, beraberlik ve dirliğimizin timsali aşuremizi Bingöl halkımıza valiliğimiz, belediyemiz ile birlikte beraber dağıtıyoruz. İnşallah akşam da oruç açmamızı yapacağız ve buradaki bütün alevi vatandaşlarımızla birlikte olacağız" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bingöl Belediyesi Muharrem Ayı Bingöl Fatih Yerel Haberler

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