Bingöl'de yoğun sis etkili oldu

Bingöl'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, şehir merkezinde trafikte görüş mesafesini yer yer düşürürken, yüksek kesimlerde ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. Soğuk hava ile birlikte oluşan sis, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken doğayla iç içe bölgelerde görsel bir şölen sundu.

Şehir merkezinde özellikle ana arterler, kavşaklar ve çevre yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin bazı noktalarda 10-20 metreye kadar düşmesi nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerlerken, sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeyi tercih etti. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafikte yavaşlamalar meydana geldiğini belirtti.

Yüksek kesimlerde ise sis adeta doğayla bütünleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu. Dağlar, vadiler ve yerleşim alanlarının üzerine çöken sis tabakası, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte görsel bir şölen sundu. Sis denizi şeklinde oluşan manzaralar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Kentin yüksek noktalarından çekilen görüntüler, Bingöl'ün doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayının etkili olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, trafikte takip mesafesinin korunması, ani frenlerden kaçınılması ve hızın düşürülmesi gerektiğini vurguladı. - BİNGÖL