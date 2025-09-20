Haberler

Bingöl'de UMKE için Mobil Haberleşme Aracı Hizmete Girdi

Bingöl'de UMKE için Mobil Haberleşme Aracı Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bingöl'de, muhtemel afetlere karşı UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) mobil haberleşme aracı hizmete girdi. Tam donanımlı iletişim merkezi olarak kullanılan araç, afet durumlarında iletişim altyapısının zarar görmesi riskine karşı tasarlandı.

Dünyanın en riskli fay hatlarının kesişim noktasında yer alan Bingöl'de, muhtemel afetlere karşı hazırlık çalışmaları aralıksız sürüyor. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ilin afet sonrası müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Mobil Haberleşme Aracı envantere dahil edildi. Tam donanımlı bir iletişim merkezi olarak geliştirilen araç, afetlerde iletişim altyapısının zarar görmesi ihtimaline karşı kullanılacak. Uydu haberleşme sistemi sayesinde ses, veri ve görüntü aktarımı yapılabilen araç, VHF/UHF telsiz sistemleri ile UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma gibi kurumlarla kesintisiz iletişim kurulmasını sağlayacak.

Araçta ayrıca jeneratör, güneş paneli ve güçlü batarya sistemleri bulunuyor. Böylece enerji bağımsızlığı sağlanırken, afet bölgelerinde mobil internet erişimi sunularak sahra hastaneleri ve komuta merkezlerinin dijital altyapıya erişimi kolaylaştırılacak. Deprem, sel, yangın ve heyelan gibi afetlerde kullanılacak araç, UMKE ve 112 ekiplerinin koordinasyonunu güçlendirecek. Ayrıca geçici barınma alanları ve sahra hastanelerinde iletişim ağının kurulmasına katkı sağlayarak, afet bölgelerinde kesintisiz haberleşme imkanı sunacak.

Daha önce de Bingöl'e sahra hastaneleri, acil müdahale üniteleri, personel barınma alanları ve çeşitli ekipmanların kazandırıldığı, bu desteklerle ilin afetlere hazırlık kapasitesinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
