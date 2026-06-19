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Bingöl'de tarihi kalelere gezi

Bingöl'de tarihi kalelere gezi
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Bingöl'ün Genç ilçesindeki Sosun ve Sebeterias kaleleri, gazeteciler ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen geziyle tanıtıldı. Tarihi yapıların turizme kazandırılması hedefleniyor.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki tarihi yapıların tanıtılması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Sosun ve Sebeterias kalelerine gezi düzenlendi.

Gazeteciler Cemiyeti ve Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle Bingöl'ün tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekmek amacıyla bir program düzenlendi. Programa gazeteciler, tarihçi akademisyenler, Turizm ve Rehberlik Bölümü akademisyenleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arkeologları, öğretmenler ve Bingöl Fotoğrafçılar Kulübü üyeleri katıldı. Program kapsamında Genç ilçesi Servi köyündeki Sosun Kalesi ile Genç-Bingöl kara yolu güzergahındaki Sebeterias Kalesi gezildi. Katılımcılar, tarihi yapıları inceleyerek, bölgenin tarihi geçmişi ve kültürel önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğe katılan öğretmen Sedat Dinç, gezi programının verimli geçtiğini belirterek, "Gazeteciler Cemiyeti ve üniversiteden akademisyenlerle birlikte Servi bölgesine gittik. Kaleönü Kalesi olarak da bilinen Sosun Kalesi'ni ziyaret ettik. Daha sonra Sebeterias Kalesi'ne geldik. Üniversiteden Nedim hocamız bize kalelerin yapısı ve amacıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Güzel bir etkinlik oldu, önemli kazanımlar elde ettik" dedi.

Gezi sırasında tarihi alanlar fotoğraflanırken, söz konusu yapıların tanıtılması ve turizme kazandırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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