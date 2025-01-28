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Bingöl'de Takosuz Av Tüfeği Ele Geçirildi

Bingöl'de Takosuz Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekipleri, serpmekaya köyü yakınlarında yapılan bir denetimde takozsuz olarak kullanılan 4 adet av tüfeği ve 13 fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, takozsuz olarak kullanıldığı tespit edilen 4 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Serpmekaya köyü sınırları içerisinde silahla rastgele ateş edildiği ihbarı alındı. Bunun üzerine şüpheli araçta yapılan kontrolde, takozsuz olarak kullanıldığı tespit edilen 4 adet av tüfeği ve 13 adet fişek Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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