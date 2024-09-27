Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Bingöl'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın üst aramasında ruhsatsız Browning marka silah ve mühimmat ele geçirdi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de ruhsatsız silah ele geçirildi
BİNGÖL - Bingöl'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, bir şahsın üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 1 adet Brownig marka silah, 1adet şarjör 9 adet 9 çarpı 19 milimetre fişek bulunarak muhafaza altına alındı. Şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.