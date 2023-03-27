Bingöl'de Ramazan ayında Türk Kızılayın kazanları, ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Bingöl'de Türk Kızılayına ait aşevinde ihtiyaç sahibi 264 aile için pişirilen sıcak yemekler, görevli ve gönüllü ekiplerce kapıda teslim ediliyor.

Bingöl'de hizmet veren Türk Kızılay Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için kazanlarını kaynatıyor. Ramazan ayı dışında da ihtiyaç sahiplerine hizmet veren şube, bu ayda hafta sonlarını da dahil ederek sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürüyor.

Türk Kızılay Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya, Kızılay Genel Merkezi, Valilik, Belediye ve bağışçıların desteğiyle temin edilen erzakları aşevinde hazırlandığını söyledi. İftar için sıcak yemeklerin sahur için de kahvaltılıkların 264 aileye ulaştırıldığını aktaran Kaya, nakdi ve giyim yardımlarının da olduğunu kaydetti. Kaya, "Türk Kızılay Bingöl Şubesi olarak, malumunuz ülkemizde meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla diğer illerden ilimize misafir olarak gelen vatandaşlarımıza, ilk etapta 200 aileye giyim yardımında bulunduk. Yine talepler doğrultusunda deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza sıcak yemek servislerini götürüp evlerine teslim ettik. Daha sonraki süreçte 600 kişiye 500 liralık alışveriş kartı kendilerine teslim ettik. Şu anda Ramazan ayı nedeniyle depremzede ailelerimize bin liralık nakdi yardımımız olacak. Bingöl şube olarak yıl boyu ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli, yemek yapacak durumda olmayan insanlarımız sıcak yemek servisimizi yapıyorduk. Ramazan ayı dolayısıyla cumartesi-pazarı da dahil ettik. 264 ailemize her gün 3 çeşit sıcak yemek, ramazan pidesiyle götürüp evlere teslim etmekteyiz. Yine ihtiyaç sahibi ailelerimize de 760 ihtiyaç sahibi ailemize bin liralık nakdi yardımımız bayramdan önce ödenecek. Yine bu ayda ilimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına 480 çocuğumuza da bayram giysisi yardımında bulunacağız inşallah" dedi. - BİNGÖL