Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de polis, motosiklet çalan 3 şüpheliyi yakalayarak çalınan aracı sahibine teslim etti.

Bingöl'de motosiklet çalan 3 şüpheli yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, motosiklet çalan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipler, ikamet önünden çalınan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Çalışma sonrasında 3 şüpheli şahıs çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - Yerel
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