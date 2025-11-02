Bingöl'de Mahsur Kalan Kedi Elektrik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde elektrik direğine çıkan ve orada mahsur kalan kediyi, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Viranşehir köyünde bir elektrik direğine çıkan kedi, uzun süre aşağı inemedi. Kedinin mahsur kaldığını fark eden köylüler, durumu Fırat EDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede köye gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kediyi bulunduğu yerden indirdi. Kurtarılan kedi, ekipler tarafından güvenli bir şekilde doğaya bırakıldı.

Köy sakinleri, hızlı ve duyarlı müdahalelerinden dolayı ekiplere teşekkür etti. - BİNGÖL