Karda mahsur kalan ambulansı, ekipler kurtardı

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kar ve tipide mahsur kalan ambulansı, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yayladere ilçesine bağlı Güneşlik köyünden hasta alan ambulans, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün gece saatlerinde yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışaması sonucu ambulans kurtarıldı. - BİNGÖL