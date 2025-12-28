Haberler

Karda mahsur kalan ambulansı, ekipler kurtardı

Güncelleme:
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kar ve tipide mahsur kalan ambulans, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin başarılı çalışması ile kurtarıldı.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kar ve tipide mahsur kalan ambulansı, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yayladere ilçesine bağlı Güneşlik köyünden hasta alan ambulans, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün gece saatlerinde yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışaması sonucu ambulans kurtarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
