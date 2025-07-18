Bingöl'de Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması Düzenlendi

Bingöl'de Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması Düzenlendi
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Bingöl'de bu yıl 20.'si gerçekleştirilen ezanı güzel okuma bölge yarışmasında Muş'tan İlyas Çaptuğ birincilik ödülünü kazandı. Yarışma, İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Ezanı güzel okuma bölge yarışmasının 20.'si bu yıl Bingöl İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Bingöl Merkez Selahattin Eyyubi Camisinde gerçekleştirilen yarışmanın komisyon başkanlığını Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Mustafa Şeker üstlenirken, komisyon 5 kişilik heyetten oluştu. Farklı illerden toplam 7 yarışmacının katıldığı ezan yarışması İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'nun açılış konuşmaları ile gerçekleşti. Müftü İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Din Görevlileri Haftası sadece mesleğimizin vazifesi ve sorumluluğunu hatırlamakla kalmayıp aynı zamanda topluma manevi rehberlik eden görevlilerimizin gayretlerini ve hizmetlerini takdir etme zamanıdır. Bugün yarışmasını düzenlediğimiz ezan-ı şerif ise İslam'ın en önemli sembollerinden ve şiarlarından biridir. Günde beş vakit semaya yükselen bu çağrı yalnızca namaza davet değil aynı zamanda birliğin, dirliğin, kardeşliğin ve tevhid inancının güçlü bir ifadesidir. Ezan müminlerin gönlünde yer etmiş manevi bir çağrıdır ve onu en güzel şekilde okumak bu davetin ruhuna uygun bir şekilde insanlara ulaştırmak büyük bir vazifedir" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmalarının ardından yarışmacıların ezan icrasına geçmeden önce Komisyon Başkanı Eğitim Görevlisi Mustafa Şeker de günün anlam ve önemine dair din görevlileri haftası ve ezanla ilgili konuşmalar yaparak yarışmacıların ezan icralarını değerlendirmeye aldı.

Bingöl İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen 20. ezanı güzel okuma bölge yarışmasına farklı illerden toplamda 7 yarışmacı katılım sağladı. Yarışmada Muş'tan katılan imam-hatip İlyas Çaptuğ birincilik ödülünü kazandı. Program, dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edilerek sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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