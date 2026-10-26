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Bingöl'de El Ele Güvenli Geleceğe projesinde 2 bin 200 kişiye bilgilendirme yapıldı

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Bingöl'de El Ele Güvenli Geleceğe projesinde 2 bin 200 kişiye bilgilendirme yapıldı
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Bingöl'de 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında stantlar açılarak yaklaşık 2 bin 200 öğrenci ve öğretim görevlisine bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerde terör, terör örgütleri, eleman kazanma yöntemleri ve propaganda faaliyetlerinin önlenmesi konusunda bilgi verildi.

Bingöl'de "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 2 bin 200 öğrenci ve öğretim görevlisine bilgilendirme yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamında kent genelinde düzenlenen etkinliklerde bilgilendirme stantları açtı. Stantlarda öğrencilere ve öğretim üyelerine terör, terör örgütleri, örgütlerin eleman kazanma yöntemleri, propaganda faaliyetlerinin önlenmesi ve iş birliğinin önemi konularında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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