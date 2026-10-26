Bingöl'de El Ele Güvenli Geleceğe projesinde 2 bin 200 kişiye bilgilendirme yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bingöl'de "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 2 bin 200 öğrenci ve öğretim görevlisine bilgilendirme yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamında kent genelinde düzenlenen etkinliklerde bilgilendirme stantları açtı. Stantlarda öğrencilere ve öğretim üyelerine terör, terör örgütleri, örgütlerin eleman kazanma yöntemleri, propaganda faaliyetlerinin önlenmesi ve iş birliğinin önemi konularında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı