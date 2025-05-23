Bingöl'de 33 şehit dualarla anıldı

Bingöl'de 33 şehit dualarla anıldı
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Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen silahsız ve sivil 33 asker için mevlit okutuldu.

Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen silahsız ve sivil 33 asker için mevlit okutuldu.

24 Mayıs 1993'te acemi birliklerini tamamlayıp Malatya'daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız 33 er, Bingöl-Elazığ karayolunda bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmişti. Yolları kesilerek şehit edilen 33 asker için Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen'in katılımı ile Merkez Ulu Cami'de mevlid-i şerif okutuldu. Mevlidin ardından şehitler için dua edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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