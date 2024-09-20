Bingöl'de 2012'de Şehit Edilen 8 Polis İçin Mevlit Okutuldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2012 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen 8 polis memuru için mevlit okutuldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkiinde 16 Eylül 2012'de bölücü terör örgütü mensuplarınca polis aracının geçişi sırasında patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 polis şehit olmuş, 7 polis de yaralanmıştı. Şehit polisler için camide düzenlenen mevlit programına Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlidin okunduğu programda şehitler için dualar edildi. - ELAZIĞ