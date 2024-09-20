Bingöl'de 2012'de Şehit Edilen 8 Polis İçin Mevlit Okutuldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2012 yılında terör saldırısında şehit edilen 8 polis memuru anısına mevlit okutuldu. Hacılar köyü mevkiinde düzenlenen programa Bingöl İl Emniyet Müdürü, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlitte, şehitler için dualar edildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2012 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen 8 polis memuru için mevlit okutuldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkiinde 16 Eylül 2012'de bölücü terör örgütü mensuplarınca polis aracının geçişi sırasında patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 polis şehit olmuş, 7 polis de yaralanmıştı. Şehit polisler için camide düzenlenen mevlit programına Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlidin okunduğu programda şehitler için dualar edildi. - ELAZIĞ