45. İstanbul Film Festivali... "Everybody Digs Bill Evans" Filminin Başrol Oyuncusu Anders Danielsen Lie, Kadıköy'de Sinemaseverlerle Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) - 45. İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilen "Everybody Digs Bill Evans", cazın efsane ismi Bill Evans'ın çalkantılı hayatına odaklanırken, filmin başrol oyuncusu Anders Danielsen Lie, Soho Hause'ta düzenlenen söyleşide karakterin "gizemli ve çözülemeyen" yönlerine dikkat çekti.

45. İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul'a gelen başrol oyuncusu Anders Danielsen Lie, Kadıköy'de Soho Hause'ta gerçekleştirilen özel söyleşide sinemaseverlerle bir araya geldi. Lie, canlandırdığı karakterin hala kendisi için bir "gizem" olduğunu belirterek, Evans'ın hayatındaki çelişkilerin filme yön veren temel unsur olduğunu vurgulayarak, "Onun kim olduğunu ve neden bu kadar kendini yıkıcı olduğunu anlamaya çalıştım ama hala beni şaşırtıyor" dedi.

Filmde klasik biyografi kalıplarından bilinçli olarak uzak durduklarını ifade eden Lie, fiziksel benzerlikten çok karakterin özünü yakalamaya odaklandığını söyledi. Ona göre Evans'ı anlamanın yolu, birebir taklitten değil, onun temsil ettiği ruh halini kavramaktan geçiyor.

Lie, filmde müzisyenin sahne performanslarından çok özel ve kırılgan anlarına yer verilmesine de dikkat çekti; bu tercihin, Evans'ın sanatındaki düzen ile kişisel hayatındaki kaos arasındaki sert karşıtlığı daha görünür kıldığını belirtti. Oyuncuya göre Evans, bir noktada "sanatı seçip hayatı geride bırakan" bir figür olarak öne çıkıyor.

Söyleşide, filmin anlatı yapısına da değinen Lie, kronolojik olmayan, sıçramalarla ilerleyen kurgunun bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti. Yönetmen Grant Gee'nin belgesel ve deneysel sinema geçmişinin filme doğrudan yansıdığını belirten oyuncu, bu yaklaşımın klasik müzikal biyografilerden ayrışmasını sağladığını söyledi.

Evans'ın yaşamındaki bağımlılık, kayıp ve üretim arasındaki gerilim de söyleşinin öne çıkan başlıkları arasındaydı. Lie, sanatçının hayatına dair yaygın "trajik çöküş" anlatısının yeterli olmadığını vurgulayarak, onun karmaşık ve çelişkili doğasının basit bir açıklamayla kavranamayacağını dile getirdi.

Hem doktor hem oyuncu

Söyleşinin öne çıkan başlıklarından biri de Lie'nin sinema dışındaki kimliğiydi. Hem doktor hem de oyuncu olan Lie, bu iki alan arasındaki ilişkiyi esprili bir dille şöyle anlattı:

"Annem oyuncu, babam doktor. Kendime onların tam tersi bir yol çizeceğimi söylemiştim ama sonunda hem doktor hem oyuncu oldum."

Oyunculuğa dönüş hikayesini de paylaşan Lie, tıp eğitiminin son yılında aldığı bir senaryo sayesinde hayatının yön değiştirdiğini belirtti. Joachim Trier ile başlayan işbirliğinin kariyerinde belirleyici olduğunu söyleyen oyuncu, bu ilişkinin yıllar içinde bir "film ailesine" dönüştüğünü ifade etti.

Lie, Trier'in filmlerinde tekrar tekrar yer almasının bilinçli bir tercih değil, yaratıcı bir yakınlık sonucu geliştiğini vurgularken, birlikte kurdukları sinema dilinin doğal ve risk almaya açık bir oyunculuk anlayışına dayandığını söyledi.

Lie filmde kronolojik olmayan kurgu ve deneysel yaklaşımın, Evans'ın iç dünyasını yansıtmak için özellikle tercih edildiğini belirtti. Yönetmen Grant Gee'nin belgesel ve deneysel sinema geçmişinin bu yapıyı beslediğini ifade etti.

"Everybody Digs Bill Evans", yalnızca bir müzisyenin biyografisi olmanın ötesine geçerek; sanat ile yıkım, disiplin ile dağınıklık arasındaki ince çizgiyi sorgulayan bir portre sunuyor. Film, bu yönüyle İstanbul Film Festivali'nin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor."

Kaynak: ANKA