Atatürk Üniversitesi'nde, Bilişim ve teknoloji hukukunda güncel meseleler konferansı

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, "Bilişim ve teknoloji hukukunda güncel meseleler konferansı" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu salonunda iki oturum şeklinde yapılan bilimsel etkinlikte, açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu yaptı. Oturum başkanlıklarını Doç. Dr. Hüsnü Sefa Eryıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar Küpe'nin yürüttüğü, güncel konularla ilgili sekiz bildirinin sunulduğu konferansa akademisyenler, avukatlar ve öğrenciler katıldı.

Konferansta, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici, AB Kripto Varlık Yasası (MiCA'nın) Genel Çerçevesi; Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Temiz, Güvenlikte Yapay Zeka Algoritmaları; Görüntü Tanıma ve Kişisel Haklar; İstanbul Barosu Tahkim Merkezi Genel Sekreteri/Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku ABD Öğretim Üyesi, Av. Dr. Öğr. Üyesi Gizem Yılmaz, Yapay Deliller ve Deepfake Tehdidi: Uluslararası Tahkimde Yeni Bir Risk Alanı; Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi/Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kalender, Otonom Araçların İşletilmesinden Doğan Hukuki sorumluluk üzerine bir inceleme: Elaine Herzberg Davası ve Türk Hukukundaki Durum; Adli Tıp Kurumu Üyesi Op. Dr. Furkan Kılıç, Yapay Zeka ve Adli Bilirkişilik, İnfaz Hukuku İncelemesi; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi A. Hamza Tüzgen, Uygulamadaki Yansımalarıyla Karanlık Tasarımlar; Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali ABD Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karataş, Vergi İdaresi 3.0: Vergi İdaresinde Yapay Zeka Kullanımının ortaya çıkardığı fırsatlar ve taşıdığı riskler ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Öğretim Elemanı Arş. Gör. Salih Karadeniz, Türk Hukukunda Erişimin Engellenmesi başlıklı bildirilerini sundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun teşekkür mesajı gönderdiği konferans, katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - ERZURUM