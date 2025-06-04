Bilişim Öğretmeni Tuba Kaçanoğlu, Uluslararası Eğitim Kongresi'nde Onur Konuğu

Erzurum Yakutiye Faik Güngör Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Tuba Kaçanoğlu, Harezmi Eğitim Modeli ve Bütüncül Eğitim Modeli'nin projelere entegrasyonu sebebiyle 1. Uluslararası Eğitim Kongresine onur konuğu olarak katıldı.

Kongreyle ilgili düşüncelerini paylaşan Tuba Kaçanoğlu, "Böyle büyük ve anlamlı bir organizasyona, okulumuzda yaptığımız çalışmaların dikkate alınarak davet edilmiş olmam benim için ve temsil ettiğim Faik Güngör Ortaokulu için çok büyük bir mutluluk ve motivasyon sebebi olmuştur" dedi. - ERZURUM