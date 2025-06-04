Bilişim Öğretmeni Tuba Kaçanoğlu, Uluslararası Eğitim Kongresi'nde Onur Konuğu

Bilişim Öğretmeni Tuba Kaçanoğlu, Uluslararası Eğitim Kongresi'nde Onur Konuğu
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Erzurum Yakutiye Faik Güngör Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Tuba Kaçanoğlu, Harezmi Eğitim Modeli ve Bütüncül Eğitim Modeli'nin projelere entegrasyonu vesilesiyle katıldığı 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nde büyük bir mutluluk ve motivasyon hissettiğini belirtti.

Erzurum Yakutiye Faik Güngör Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Tuba Kaçanoğlu, Harezmi Eğitim Modeli ve Bütüncül Eğitim Modeli'nin projelere entegrasyonu sebebiyle 1. Uluslararası Eğitim Kongresine onur konuğu olarak katıldı.

Kongreyle ilgili düşüncelerini paylaşan Tuba Kaçanoğlu, "Böyle büyük ve anlamlı bir organizasyona, okulumuzda yaptığımız çalışmaların dikkate alınarak davet edilmiş olmam benim için ve temsil ettiğim Faik Güngör Ortaokulu için çok büyük bir mutluluk ve motivasyon sebebi olmuştur" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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