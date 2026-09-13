Bilirkişi, Şavşat’ta 10 köyü etkileyecek maden projesine ilişkin rapor verdi: ÇED kararı mevzuata uygun değil

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde 10 köyü etkileyecek Agara Madencilik projesine ilişkin davada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, projenin "ÇED olumlu" kararının mevzuata uygun olmadığı belirtildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, 10 köyü etkileyecek şekilde yaklaşık 19 hektarlık alanda yapılması planlanan madencilik projesine karşı açılan davada bilirkişi raporu alındı.

Bölgede, 17 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen keşfin ardından hazırlanan 66 sayfalık raporda, projenin ÇED olumlu kararının yasal mevzuata uygun olmadığı, eksik ve yetersiz olduğu ifade edildi.

Davacı avukatlarından Bedrettin Kalın, raporun davacılar açısından olumlu olduğunu belirterek ÇED olumlu kararının iptal edilmesini beklediklerini söyledi.

Şavşat'ın Dereiçi-Çukur merkezli, Tepebaşı ve Şenocak sınırlarına kadar uzanan yaklaşık 19 hektarlık alanda Agara Madencilik tarafından yapılması planlanan maden projesine karşı yöre halkı ve 254 kişi dava açtı.

Projeye ilişkin 17 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda projenin jeoloji, biyolojik çeşitlilik, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, orman mühendisliği, ziraat mühendisliği ve harita mühendisliği açısından değerlendirildiği belirtildi.

Bilirkişi heyeti, raporun sonuç bölümünde projenin ÇED olumlu kararının mevzuata uygun olmadığı, eksik ve yetersiz kaldığı yönünde tespitlerde bulundu. Raporda ayrıca projenin çevresel verilere ve bölgenin değerlerine ilişkin değerlendirmelerinin de yetersiz olduğu ifade edildi.

"ÇED OLUMLU KARARININ İPTALİ YÖNÜNDE KARAR VERİLECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ"

Bilirkişi raporundaki olumsuz değerlendirmeler, projeye karşı mücadele eden yöre halkında memnuniyetle karşılandı.

Davacı avukatlarından Bedrettin Kalın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bilirkişi tespitlerinin dava açısından önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Sonuç bölümünde de projenin ÇED olumlu kararının yasal mevzuata uygun olmadığı, eksik olduğu, yetersiz olduğu, çevre verilerine aykırı olduğu, çevrenin değerlerini yansıtmadığı gibi son derece geniş bir olumsuzluklar listesi sıralanmış ve raporun eksik ve yetersiz olduğuna bilirkişiler tarafından karar verilmiş, görüş bildirilmiş. Dolayısıyla rapor bu yönüyle bizim açımızdan, davacılar yönünden olumlu bir rapordur.

Bu rapordan sonra da davanın duruşması yapılacaktır. Bu kadar olumsuzluğun bilim insanları tarafından tespit edildiği bir davada başka bir karar verilmesini biz de beklemeyiz elbette. Dolayısıyla projenin ÇED olumlu kararının iptali yönünde karar verileceğini umut ediyoruz. Bütün Çağlayan Vadisi'ndeki sekiz köyün halkına duyurmuş oluyoruz. Aynı zamanda 250 kişinin davacı olduğu insanlarımıza da bu müjdeyi veriyoruz.

"ÇAĞLAYAN VADİSİ YAŞAM ALANI PROJELERİNİN ODAĞINDA"

Çağlayan Vadisi'nde geçmişte de farklı projelere karşı mücadele yürütüldüğünü belirten Kalın, bölgede daha önce HES ve taş ocağı projelerinin gündeme geldiğini, halen farklı ruhsat alanlarının da bulunduğunu söyledi.

Kalın, bölgenin uzun süredir çeşitli yatırım projelerinin baskısı altında olduğunu belirterek, "Çağlayan Vadisi her zaman bu yaşam alanlarını tehdit eden projelerin bir anlamda odak noktası haline getirilmeye çalışılıyor. Ama çok eskiden beri burada mücadele etmeye ve direnmeye alışmış bir halk var" dedi.

Kaynak: ANKA