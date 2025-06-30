Bilim Kafe Etkinliği ile Bilim Toplumla Buluştu

Bilim Kafe Etkinliği ile Bilim Toplumla Buluştu
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Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği 'Bilim Kafe' etkinliği, toplumun her kesiminden katılımcılara bilimsel bilgi sunarak büyük ilgi gördü. Etkinlikte arıcılıkla ilgili birçok konuda önemli bilgiler paylaşıldı ve katılımcılar etkinlikten memnun kaldı.

Bilimin toplumla buluşması, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen ve Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliklerin ilki büyük ilgiyle gerçekleştirildi.

Toplumun her kesiminden bireylerin bilime erişimini mümkün kılmak amacıyla, Düzce Güven köyünde "Bal Aklın Rehberi Bilim" temalı Bilim Kafe etkinliği, katılımcılardan tam not aldı.

Arı hastalıklarıyla mücadeleden teknik arıcılık uygulamalarına, sürdürülebilir üretimden arı sağlığını korumaya kadar birçok konuda bilgi paylaşımının gerçekleştiği etkinlik kapsamında, düzenlenen geri bildirim anketinde katılımcıların tamamı olumlu görüş bildirdi.

Katılımcılar geri bildirim anketinde etkinlikten memnun kaldıklarını, önemli bilgiler edindiklerini ve etkinliğin farklı konularla devam etmesini diledikleri belirttiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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