Emre Kongar'dan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e Ziyaret - Haberler

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Emre Kongar'dan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e Ziyaret

ANKA - Yerel
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Emre Kongar'dan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e Ziyaret

Toplum bilimci, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Kongar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Başkan Ömer Günel için 'Emre Kongar Seçkisiyle Nutuk Atatürk' isimli kitabını imzalayan Kongar, "Genç, dinamik, çok başarılı ve vizyon sahibi bir başkanımız var. Kendisini çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Toplum bilimci, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Kongar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Başkan Ömer Günel için 'Emre Kongar Seçkisiyle Nutuk Atatürk' isimli kitabını imzalayan Kongar, "Genç, dinamik, çok başarılı ve vizyon sahibi bir başkanımız var. Kendisini çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyolog, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Kongar ile makamında bir araya geldi. Görüşmede Başkan Ömer Günel, Prof. Dr. Kongar'a Kuşadası'nda bugüne kadar gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi vererek yaşama geçirecekleri projelerden bahsetti. Emre Kongar ise Başkan Ömer Günel'e 'Emre Kongar Seçkisiyle Nutuk Atatürk' isimli kitabını imzalayarak hediye etti.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesiyle Kuşadası'nda büyük bir değişim yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Emre Kongar, "Genç, dinamik, çok başarılı ve vizyon sahibi bir başkanımız var. Kuşadası hak ettiği güzel günlere kavuştu. Kendisini gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Ülkemiz için çok değerli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Emre Kongar'a nazik ziyareti için teşekkür ederim. Kendisini belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. İmzalayıp, bana hediye ettiği kitabını keyifle okuyacağım" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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