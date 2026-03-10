Haberler

Bilecikli miniklerden Filistinli kardeşlerine yardım eli

Güncelleme:
Bilecikli minikler kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistinli kardeşleri için bağışladı.

Bilecik Hz. Hatice 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatarak kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi aracılığıyla Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Heyecanla kumbaralarını teslim eden minikler, bağışları Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi adına Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'e sundu. Küçük yaşta paylaşma bilinci kazanan öğrencilerin davranışı büyük takdir topladı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Ramazan ayı paylaşmanın, merhametin ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Hz. Hatice 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerimizin kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki kardeşleriyle paylaşmaları bizleri son derece duygulandırdı. Bu yaşta iyiliği, merhameti ve infakı öğrenmeleri geleceğimiz adına büyük bir umut kaynağıdır. Bu güzel davranışta emeği olan kıymetli velilerimize, öğreticilerimize ve minik yavrularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim yapılan hayırları kabul eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
