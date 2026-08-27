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Bilecikli Çocuklar TEKNOFEST'te Bilim ve Teknolojiyle Buluştu

Bilecikli Çocuklar TEKNOFEST'te Bilim ve Teknolojiyle Buluştu
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Bilecik Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katıldı. Çocuklar, bilim ve teknoloji alanındaki projeleri yakından inceleyerek hem eğitici hem de keyifli bir deneyim yaşadı. İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracak etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Bilecikli çocuklar Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) bilim ve teknolojiyle buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katıldı. Bilim, teknoloji ve yenilikçi çalışmaların sergilendiği etkinlikte çocuklar, farklı projeleri ve teknolojik uygulamaları yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan çocuklar, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları yerinde görerek hem eğitici hem de keyifli bir deneyim yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımız bilim, teknoloji ve yenilikçi çalışmaları yakından inceleyerek keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Çocuklarımızın ufuklarını geliştirecek, bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artıracak etkinliklere katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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