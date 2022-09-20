Bilecik haberleri! Bilecik'te kaçak doğa kuşu avına suçüstü Yerel Haberler Bilecik habere göre Bilecik'te kaçak doğa kuşu avına suçüstüBİLECİK Bilecik'te yasa dışı florya kuşu avlayan 1 şahıs suçüstü yakalandı. Bilecik'te kaçak doğa kuşu avına suçüstü BİLECİK Bilecik'te yasa dışı florya kuşu avlayan 1 şahıs suçüstü yakalandı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma sorumluluk bölgesinde kırsal alanda kaçak avcılık yapıldığı tespit edilmiştir. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ile yürütülen faaliyette kaçak avcılık yaptığı tespit edilen M.E. isimli şahıs yakaladığı 2 adet florya kuşu ile birlikte yakalandı. Kaçak avlanan kuşlar doğal yaşam ortamlarına salınmış ve şahsa Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından 2 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş Gölpazarı Jandarma Bilecik Yerel Haberler

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