Bilecik Valisi, Sünnet Düğününde Küçük Kaan'ı Ziyaret Etti

Trafik kazasında 2021 yılında hayatını kaybeden çarşı ve mahalle Bekçisi Kemal Badalov'un oğlu Bedel Kaan Badalov'u, sünnet düğünü öncesinde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer evlerinde ziyaret etti.

Vali Sözer ve eşi Zeynep Sözer, küçük Kaan'ın bu özel gününde ailesini yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak olup, aileyle yakından ilgilendi.

Kaan Badalov'un isteği üzerine sünnet aracı olarak Bilecik Valiliğinden Togg tahsislenip süslenirken, kortejde Emniyet ve Jandarma ekipleri de yer aldı. Oluşturulan konvoy siren sesleriyle hareket ederek anlamlı görüntülere sahne oldu.

Vali Sözer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Görev arkadaşlarımızın geride bıraktıkları emanetleri, bizler için büyük bir sorumluluktur. Kaan'ın yüzündeki tebessüm bizlere umut ve gurur verdi," ifadelerini kullandı. - BİLECİK