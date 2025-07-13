Bilecik Valisi Sözer, Yangınzedeleri Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçtiğimiz günlerde yangından etkilenen Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Sözer, geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. Vali Sözer, "Yangından etkilenen Kaşıkçı mahallemizde hemşehrilerimizle bir arada olmak, dayanışmamızı görmek beni çok mutlu etti. Zor günleri birlikte aşacağız. Devletimiz her zaman yanınızda" dedi. - BİLECİK