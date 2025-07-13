Bilecik Valisi Sözer, Yangınzedeleri Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Sözer, Yangınzedeleri Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen Kaşıkçı Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçtiğimiz günlerde yangından etkilenen Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Sözer, geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. Vali Sözer, "Yangından etkilenen Kaşıkçı mahallemizde hemşehrilerimizle bir arada olmak, dayanışmamızı görmek beni çok mutlu etti. Zor günleri birlikte aşacağız. Devletimiz her zaman yanınızda" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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