Haberler

Bilecik Valisi Sözer düşük performanslı sosyal yardım vakıflarında iyileştirme istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Valisi Sözer düşük performanslı sosyal yardım vakıflarında iyileştirme istedi
Güncelleme:
+47 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 2025 ve 2026 performansının karşılaştırıldığı toplantı yapıldı. Toplantıda başvuru süreleri ve hane ziyaretleri değerlendirilirken Vali Sözer düşük performanslı alanlarda iyileştirme istedi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performanslarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 2025 ve 2026 yılı performansları karşılaştırıldı. Yardım başvurularının karara bağlanma süreleri, yardım miktarlarının belirlenmesi, Vefa Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler ve aktif hane ziyaretleri değerlendirildi. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yürütülen çalışmaların da ele alındığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşların sahada daha etkin şekilde tespit edilmesi ve hane ziyaretlerinin düzenli olarak sürdürülmesi konuları görüşüldü. Vali Sözer, sosyal yardım hizmetlerinin yalnızca başvuru yapan vatandaşlara yönelik değil, ihtiyaç sahibi hanelerin sahada tespit edilmesini de kapsayacak şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Vakıfların performanslarının düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini belirten Sözer, düşük performans gösterilen alanlarda gerekli iyileştirmelerin yapılmasını istedi.

Sosyal yardımların vatandaşlara daha hızlı, etkin ve ihtiyaç odaklı ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Vali Sözer, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onları sahada tespit etmek ve sosyal yardım hizmetlerini en doğru şekilde ulaştırmak önceliğimizdir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yakından takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir

Ortaya atılan iddia Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga ! 16 ilde çok sayıda gözaltı var
Endonezya'da öğrencisine cinsel saldırıdan hüküm giyen öğretmen gizlice tahliye edildi! Mağdurlar onu hâlâ cezaevinde sanıyordu

Hâlâ cezaevinde sanıyorlardı! Gizli kamera onu bayramda yakaladı
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Çorum'da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu

Bir mahalle sokak sokak onları aradı! Kapıyı kırıp kaçmışlar
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek
Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüştü, görevinden alındı

Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüşmek pahalıya patladı