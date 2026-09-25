Bilecik Valisi Sözer düşük performanslı sosyal yardım vakıflarında iyileştirme istedi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performanslarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 2025 ve 2026 yılı performansları karşılaştırıldı. Yardım başvurularının karara bağlanma süreleri, yardım miktarlarının belirlenmesi, Vefa Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler ve aktif hane ziyaretleri değerlendirildi. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yürütülen çalışmaların da ele alındığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşların sahada daha etkin şekilde tespit edilmesi ve hane ziyaretlerinin düzenli olarak sürdürülmesi konuları görüşüldü. Vali Sözer, sosyal yardım hizmetlerinin yalnızca başvuru yapan vatandaşlara yönelik değil, ihtiyaç sahibi hanelerin sahada tespit edilmesini de kapsayacak şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Vakıfların performanslarının düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini belirten Sözer, düşük performans gösterilen alanlarda gerekli iyileştirmelerin yapılmasını istedi.

Sosyal yardımların vatandaşlara daha hızlı, etkin ve ihtiyaç odaklı ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Vali Sözer, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onları sahada tespit etmek ve sosyal yardım hizmetlerini en doğru şekilde ulaştırmak önceliğimizdir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yakından takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı