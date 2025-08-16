Bilecik Valisi Sözer'den Jandarma Eğitim Komutanı Aslan'a İade-i Ziyaret

Bilecik Valisi Sözer'den Jandarma Eğitim Komutanı Aslan'a İade-i Ziyaret
Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, kentteki güvenlik konuları ve Jandarma'nın görevleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan'a iade-i ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Tuğgeneral Aslan'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında, kentteki güvenlik ve asayiş konularının yanı sıra Jandarma Eğitim Komutanlığı'nın yürüttüğü faaliyetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Sözer, Türkiye'nin güvenliğinin teminatı olan Jandarma teşkilatının eğitici rolüne dikkat çekerek, Bilecik'in bu anlamda önemli bir misyona sahip olduğunu belirtti. Tuğgeneral Yusuf Aslan ise nazik ziyareti dolayısıyla Vali Sözer'e teşekkür ederek, Bilecik'te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
