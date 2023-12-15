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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde temaslarda bulundu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Vali Aygöl, okul ziyaretleri, kadın girişimciler kooperatifinin açılış töreni ve köydeki su deposu montaj çalışmalarına katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde bir dizi temasta bulundu.

Öncelikle Yenipazar 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nu BİL-EN Programı kapsamında Vali Aygöl, öğrencilerin okuma saatine eşlik etti. Ardından anasınıfı öğrencilerinin sınıfına giden Vali Şefik Aygöl, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti ve kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Okul ziyaretini öğretmenler odası buluşmasıyla devam eden Vali Aygöl, öğretmenlere hitaben "Biz sizlerle birlikteyiz, sizin yanındayız. Milli eğitimin yükü sadece Milli Eğitim Bakanlığı personeline bırakılamayacak ağırlıktadır. Dolayısıyla hepimiz sizlere yardımcı olmakla mükellefiz" dedi.

Vali Şefik Aygöl ardından Hanımefendi Nazlı Aygöl, Yenipazar Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ve İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu protokol ile birlikte Hayat Yenipazarda Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin resmi açılış törenine katıldı. Kooperatifin faaliyetleri ve üretimleri hakkında bilgi alan Vali Şefik Aygöl, çalışmalarında başarılar diledi. Vali Aygöl'ün Yenipazardaki bir sonraki durağı kapalı pazaryeri oldu. Burada esnafla ve halkla sohbet eden Vali Aygöl, vatandaşlara hayırlı pazarlar dileklerinde bulundu. Vali Aygöl'ün son durağı Sorguncukahiler köyü oldu. Burada su deposunun montaj çalışmalarına eşlik eden Vali Şefik Aygöl, 50 metreküplük kapasiteye sahip su deposunun köyde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Aygöl, su deposunun köye yapılmasında katkı sağlayan hayırsever vatandaşımıza da tebrik belgesi vererek teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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