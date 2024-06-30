Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' programına katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Programda, çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Vali Aygöl, koruyucu ailelerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, bu anlamlı günde onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, çocukların gülen yüzleri ve ailelerin mutluluğu, bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK