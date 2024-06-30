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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' programına katıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Programda, çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Vali Aygöl, koruyucu ailelerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, bu anlamlı günde onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, çocukların gülen yüzleri ve ailelerin mutluluğu, bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Programda, çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Vali Aygöl, koruyucu ailelerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, bu anlamlı günde onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, çocukların gülen yüzleri ve ailelerin mutluluğu, bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koruyucu Aile Günü Şefik Aygöl Bilecik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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