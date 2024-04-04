Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, birim amirlerinin eşleriyle iftar yemeği programında buluştu.

Nazlı Aygöl, Bilecik'teki birim amirlerinin eşleriyle birlikte Polis Evi'nde düzenlenen iftar yemeği programında bir araya geldi.

Kadınlarla bir araya gelen Nazlı Aygöl, ramazan ayında iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu belirterek birlik ve beraberlik dileğinde bulundu.

İftar yemeği programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK