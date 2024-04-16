Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den karavancılara güzel haber

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den karavancıları sevindiren haber geldi.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta bulunan karavancılar ile sık sık bir araya gelerek çeşitli etkinliklere imza atan Vali Aygöl, bu sefer de akşam çayına misafir olarak hem güzel haberi duyurdu hem de uzun uzun sohbet etti. Ortamı ve orada bulunan herkesin samimiyetini sevdiğini belirten Vali Aygöl, "Bu akşam karavancıların ateşte pişen sıcak çaylarına ortak olduk. Çok lezzetli çok daha güzel oldu. Gölpark'ta bölgenin en güzel karavan alanlarından birini oluşturuyoruz. Çok yakında halkımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK