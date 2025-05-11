Bilecik Valisi Öğrencilere Moral Verdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde onlara moral verdi.

Buluşmada öğrencilerle sohbet eden Vali Aygöl, gençlerin eğitim ve kariyer hedeflerini dinledi. Mühendislik, tıp, hukuk ve psikoloji gibi çeşitli alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler, geleceğin Türkiye'sine katkı sunma arzularını dile getirdi.

Vali Aygöl, gençlerin azmi ve vizyonundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sizler bu ülkenin yarınlarısınız. Azimle ve disiplinle çalışmaya devam edin. Her birinizin başarı hikayesiyle gurur duyacağız" dedi.

Öğrencilerin yoğun sınav temposunda motivasyonlarını artıran buluşma, katılımcılar tarafından anlamlı bir anı olarak değerlendirildi. - BİLECİK