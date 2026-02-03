Haberler

Bilecik'te asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yeni İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ile asayiş ve güvenlik çalışmaları üzerine bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Sözer, emniyet teşkilatının kamu düzeni ve huzuru sağlama yönündeki kararlılığını vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar'a hayırlı olsun ziyaretinde, il genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile güvenlik uygulamaları ele alındı. Emniyet teşkilatının il genelinde sürdürdüğü faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bilecik'te huzur ve güvenliğin teminatı olan emniyet teşkilatımızın, yeni İl Emniyet Müdürümüzle birlikte çalışmalarını aynı özveriyle sürdüreceğine inanıyorum. Tüm personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
