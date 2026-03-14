Haberler

Vali Sözer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını kabul ederek, onların özverili çalışmalarını kutladı ve sağlık hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Çağlayan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selçuk Hatipoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Nazlı Özcan Yazlamaz ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini makamında kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen kabulde sağlık hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "İnsan sağlığını korumak ve vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık çalışanlarımızın gayreti ve fedakarlığı toplumumuz için son derece kıymetlidir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

