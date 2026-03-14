Vali Sözer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını kabul etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Çağlayan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selçuk Hatipoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Nazlı Özcan Yazlamaz ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini makamında kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen kabulde sağlık hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "İnsan sağlığını korumak ve vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık çalışanlarımızın gayreti ve fedakarlığı toplumumuz için son derece kıymetlidir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı