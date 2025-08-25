Bilecik Valisi Muhtarlarla Bir Araya Gelerek Talepleri Değerlendirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya ilgili kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin ele alındığı toplantıda, köy ve mahallelerde öncelik taşıyan konular masaya yatırıldı. Vali Sözer, çözüm odaklı çalışmaların hızla hayata geçirilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

Vali Sözer, "Muhtarlarla sürdürülen güçlü iş birliği, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulmasında kritik rol oynuyor. Hizmetlerin vatandaşlara en kısa sürede ulaştırılması adına, muhtarların sahadaki gözlem ve önerileri büyük önem taşıyor. İlçede yapılan bu tür toplantılar, yerel yönetimlerin sorunları yerinde tespit edip çözüm üretme kapasitesini artırıyor" dedi. - BİLECİK